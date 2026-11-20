У мережі оприлюднили новий супутниковий знімок Керченського мосту після трьох поспіль українських ударів протягом 16, 17 та 19 листопада. На фото видно значні пошкодження залізничного полотна щонайменше в трьох місцях.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що видно на супутниковому знімку Керченського мосту?

Супутникове фото зробила компанія Planet Labs 19 листопада. На ньому зафіксовано пошкодження залізничної частини мосту через Керченську протоку. Зокрема, руйнування помітні щонайменше на трьох ділянках, одна з яких розташована біля кріплення останньої вцілілої арки мосту.

Унаслідок удару в ніч на 19 листопада залізничний рух Керченським мостом знову зупинили. Перед цим його ненадовго відновили після другої атаки. Однак уже о 16:00 за місцевим часом поїзди знову почали курсувати однією із залізничних колій.

Що відомо про удари по Керченському мосту?

16 листопада Україна завдала удару по Керченському мосту. Тоді підконтрольна Росії окупаційна влада Криму заявила про атаку на міст і тимчасово перекрила рух автомобільною частиною. За повідомленнями російських телеграм-каналів, було пошкоджено одну з мостових арок. Залізничне сполучення тоді продовжувало працювати, хоча потяги затримувалися.

17 листопада по мосту завдали повторного удару. Цього разу наслідки виявилися серйознішими: за оприлюдненими в мережі кадрами, автомобільний проліт разом з аркою обвалився у воду. Рух мостом повністю зупинили.

У ніч на 19 листопада Сили оборони атакували залізничну частину переправи. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що берегові ракетні комплекси ВМС України "Нептун" уразили залізничне полотно та колії в районі арки. Після цього рух поїздів переправою знову зупинили.