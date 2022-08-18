У Керчі біля мосту пролунали вибухи: окупанти кажуть про ППО

Мешканці Керчі масово повідомляють про гучний вибух. Вибух чули у різних районах міста та у прилеглих селах.

У соціальних мережах пишуть, що було чути щонайменше 4 гучних вибухи. Жителі Керчі повідомляють, що бачили ракети, які летять "зі сторони моря" та спалахи в небі. Все це супроводжувалось гучними вибухами, від яких здригалася земля.

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Окупанти вже заспокоюють місцеве населення

Пропагандистські офіційні ЗМІ вже повідомляють, що в Керчі спрацювали системи ППО.

Системи ППО спрацювали в Керчі, за попередньою інформацією, небезпеки немає,

– заявив радник Аксьонова.

Тим часом сталося дещо незвичайне – фактично росіяни визнали, що ЗСУ можуть дотягнутися до тимчасово окупованого Криму. Деякі жителі Керчі у соціальних мережах дещо в шоковому стані, адже попередні вибухи на півострові не надто пов'язували з війною проти України й списували на "випадковість".

Реакція місцевих жителів:

Згодом пропагандистський канал закрив доступ до коментарів.

Вибухи у Керчі: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)

"Спалахи" над кримським мостом: дивіться від

Чи є пошкодження

Офіційних коментарів від української влади поки що не було. За попередніми даними, пошкоджень немає. Проте активіст Сергій Стерненко висловив слушну думку про те, що навіть якби й ЗСУ влучили у кримський міст, то у кремлі намагалися б приховати це до останнього.

Він вважає, що якщо окупанти зараз перекриють міст, то ймовірність того, що влучання по ньому таки було, суттєво зростає.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров теж підтвердив вибухи у Керчі.

В окупованій Керчі спрацювали рашистські засоби протиповітряної оборони. Поки незрозуміло, окупанти самі тренуються або ЗСУ їх тренує. Кажуть, що біля мосту через Керченську протоку в черзі стоять курці,

– написав Чубаров.

Нагадаємо, що у ніч на 17 серпня з тимчасово окупованого Криму виїхав головний гауляйтер півострова сергій аксьонов, прихопивши із собою свого посіпаку володимира костянтинова. Втеча відбулася після того, як обом діячам подзвонив куратор із москви. Для успішної "евакуації" окупанти перекривали на ніч кримський міст.

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