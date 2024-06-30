У Керчі лунають гучні вибухи: окупанти "маскують" Кримський міст

Вечір 30 червня виявився для окупантів у тимчасово окупованому півострові дещо неспокійним. Так, у Криму чули гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Очевидці скаржаться, що їхні будинки просто "трясе".

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У Керчі чули вибухи

Так, місцеві пабліки пишуть про роботу славетної російської "пе-ве-о" у Керчі. Водночас у мережі повідомляють про дим у районі Керченської поромної переправи та Кримського мосту, які нібито застосовують як засоби маскування.

Так, місцеві скаржаться на вибухи у Керчі, за їхніми словами, особливо гучно було у Щолкіне, там начебто "тряслись будинки". Очевидці стверджують про одне влучання, іншу ракету нібито збили.

Особливо весело на Казантипі біля Щолкіно,

– пишуть вони.

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, у Феодосії також чули роботу ворожої протиповітряної оборони. Однак жодних офіційних повідомлень від місцевої влади наразі оприлюднено не було.