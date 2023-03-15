У тимчасово окупованому Криму знову палає: цього разу у Керчі
Зранку середи, 15 березня у тимчасово окупованій Керчі здійнялася масштабна пожежа. Дим від неї видно здалека.
Про це повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах та російських ЗМІ, а також опублікували фото та відео події. За їхніми словами вогонь виник на території колишнього залізорудного комбінату, пише 24 Канал.
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Причини пожежі невідомі
Згідно з попередньою інформацією, що пожежа виникла за 2,5 кілометри від вкраденого окупантами суднобудівного заводу "Залів". Про причини такої надзвичайної ситуації, її площу та скількох рятувальників відправили боротися з вогнем наразі невідомо.
З території комбінату валить густий дим: відео
Відомо, що зараз колишній Комиш-Бурунський залізорудний комбінат не працює. Однак у мережі припускають, що його територія могла використовуватися загарбниками, як склад військового обладнання або техніки.
Дим від пожежі видно здалека / Фото з телеграм-каналів
Пожежа виникла на території колишнього залізорудного комбінату / Фото очевидців
Горіло й у Сімферополі
Зазначимо, що попередня пожежа у тимчасово окупованому Криму виникла лише напередодні, зранку 14 березня. Вона здійнялася на великому складі, та поширилася на площі 1 000 квадратних метрів. Щоб ліквідувати вогонь, прибули близько 30 рятувальників та 7 одиниць техніки.
За попередньою інформацією, постраждалих не було.
Пожежа у Сімферополі 14 березня / фото МЧС Росії
Попередні пожежі у Криму
- 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона тоді охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів.
- На початку січня пожежа здійнялася на мисі Фіолент, що на південно-західній частині півострова. Сталося це після того, як прогриміла серія вибухів.
- Також на початку січня на аеродромі "Бельбек" Кримського півострова місцеві чули звуки вибухів. Ворожі ЗМІ одразу почали писати про те, що це працюють системи протиповітряної оборони.