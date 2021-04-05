Провели змістовну роботу, – керівник ДБР розповів про розслідування у справі Пашинського

Слідчі Державного бюро розслідувань провели змістовну роботу щодо справи колишнього нардепа Сергія Пашинського. Мовиться про заподіяння ним громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

За словами виконуючого обов'язки директора ДБР Олексія Сухачова, розслідування було якісним. Слідчі зібрали відповідну інформацію.

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Сухачов розповів про справу Пашинського

"Під час досудового розслідування слідчі ДБР провели змістовну і якісну роботу по збору доказів та виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого", – зазначив Сухачов.

Він зауважив, що підозра та обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні базувались лише на належних та допустимих доказах.

Змагальний кримінальний процес

Також керівник ДБР наголосив, що кримінальний процес є змагальним. В цьому випадку суд віддав перевагу стороні захисту. "Не коментуватиму судове рішення в позасудовому порядку", – додав Сухачов.

Що відомо про справу Пашинського