Провели змістовну роботу, – керівник ДБР розповів про розслідування у справі Пашинського

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Слідчі Державного бюро розслідувань провели змістовну роботу щодо справи колишнього нардепа Сергія Пашинського. Мовиться про заподіяння ним громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело:

Укрінформ

За словами виконуючого обов'язки директора ДБР Олексія Сухачова, розслідування було якісним. Слідчі зібрали відповідну інформацію.

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Сухачов розповів про справу Пашинського

"Під час досудового розслідування слідчі ДБР провели змістовну і якісну роботу по збору доказів та виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого", – зазначив Сухачов.

Він зауважив, що підозра та обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні базувались лише на належних та допустимих доказах.

Змагальний кримінальний процес

Також керівник ДБР наголосив, що кримінальний процес є змагальним. В цьому випадку суд віддав перевагу стороні захисту. "Не коментуватиму судове рішення в позасудовому порядку", – додав Сухачов.

Що відомо про справу Пашинського

  • Наприкінці 2016 року між Пашинським і В'ячеславом Хімікусом стався конфлікт, під час якого ексдепутат вистрілив чоловікову в ліву ногу.
  • За словами Пашинського, Хімікус йому погрожував розбитою пляшкою. Але сам Хімікус заперечує інформацію.
  • Генеральна прокуратура закрила справу політика, адже не побачили у його діях злочин.
  • У листопаді 2018 року поліція вручила підозру пораненому Хімікусу.
  • Вже восени ДБР повідомило Пашинському про підозру в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження.
  • У березні 2021 року Хімікісу виплатили компенсацію і він забрав заяву.
  • Васильківський міськрайонний суд Київщини виправдав екснардепа.