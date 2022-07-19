Шмигаль доручив невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ
В Україні тривають кадрові перестановки у владі. Взялись також за антикорупційні органи.
Під час засідання Кабміну Денис Шмигаль також звернув на це увагу. Він повідомив, що на доручення президента Володимира Зеленського активізували обрання керівництва антикорупційних органів в Україні, інформує 24 канал.
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Перше засідання комісії з відбору очільника НАБУ
Шмигаль розповів для урядовців, що 19 липня конкурсна комісія з питань обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу.
Зі свого боку він доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро.
За словами Шмигаля, він розраховує на те, що робота комісії буде швидкою та результативною.
Що відомо про перстановки у владі
- Ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення з посад голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової. 19 липня парламент проголосував за звільнення Баканова, утримались 5 нардепів. "За" були 265 народних обранців.
- Водночас народна депутатка Євгенія Кравчук запевнила, що результати роботи в Офісі генпрокурора є. Тому Ірина Венедіктова не закінчує кар’єру, її чекає нове призначення. Депутат Давид Арахамія під час телемарафону сказав, що Венедіктовій дадуть посаду на дипломатичному фронті.
- Також Арахамія розповідав, що змін не уникнуть й інші правоохоронні органи. Можливо, мовиться не про самих керівників, проте про співробітників точно. Таку ініціативу Арахамія назвав беззаперечно правильною. За його словами, так звані "чистки" продовжаться.
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