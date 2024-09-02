Керівника "Укренерго" Кудрицького звільнили, – нардеп

Тривалий час лунали розмови про звільнення голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. Наразі стало відомо про те, що він більше не обіймає свою посаду.

Про це пізно ввечері 2 вересня повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідну інформацію також підтвердили джерела ЗМІ. Зауважимо, що про подібне кадрове рішення йшлося на нещодавній Ставці Верховного Головнокомандувача.

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Кудрицького звільнили з посади

Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці – керівника Укренерго звільнили. Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і все. Звільнено Кудрицького,

– написав нардеп.

За даними джерел Суспільного, Кудрицького звільнили більшістю голосів наглядової ради. Виконувати обов'язки голови "Укренерго" буде заступник голови правління Олексій Брехт. Відповідне рішення про звільнення підтримали троє членів наглядової від держави.

Серед них – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти. Останній робочий день Володимира Кудрицького – 4 вересня.

Журналісти зазначають, що його вирішили звільнити після Ставки, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому надійшла пропозиція про звільнення за власним бажанням, однак, за попередньою інформацією, він відмовився.

Зауважимо, Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 року. Термін його повноважень повинен був закінчитися у серпні 2025 року. До слова, днями ЗМІ прогнозували, що його звільнять саме 2 вересня.