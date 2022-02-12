Керівники фракцій Ради зберуться на закрите засідання з силовиками

Керівники фракцій та груп Верховної Ради у неділю, 13 лютого, проведуть закрите засідання з керівниками силових структур України. Попередньо відомо, що зберуться о 16.00 годині.

На зустрічі мають бути присутні міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, Національного банку та Міністерства фінансів. Про це заявив п'ятий президент Петро Порошенко.

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Ми дуже сподіваємося, що завтра всі ці керівні особи обговорять із парламентом нашу ефективну співпрацю щодо підвищення обороноздатності держави,

– сказав він.

За словами Порошенка, учасники зустрічі у суботу пропонували запросити на цю нараду ще й прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Напружена ситуація щодо ймовірного нападу Росії

Останніми днями загостреність та напруга через ймовірну російську атаку на Україну зростає. Тривожні заяви лунають від Заходу. Країни починають рекомендувати своїм громадянам покинути нашу державу. Дехто навіть евакуйовує певних працівників посольства.

При цьому президент Володимир Зеленський запевняє, що все під контролем і ми нікого не боїмося, розраховуємо на власні сили. Нардепи з "Слуги народу" також запевняли, що готові зібратись на засідання будь-коли у випадку загострення.

Тим часом українці вийшли на Марш єдності вулицями Києва. А в Міноборони заявили, що оприлюднені плани ворога є знищеними. Україна сильна, має бойових командирів і буде захищатися.

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