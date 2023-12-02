ОБСЄ знайшли компроміс з Росією: погодили рішення щодо керівництва у 2024 році
Джерело:ОБСЄ
ОБСЄ вдалося знайти компроміс з Росією, продовживши повноваження обраних три роки тому керівних осіб. Головуватиме в організації наступного року, як і планувалося раніше, Мальта
Раніше Росія блокувала повноцінне переобрання керівних посадовців. Вони вимагали, щоб Лаврова прийняли на міністерській зустрічі.
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Робота ОБСЄ продовжується
Росія погодила ветоване раніше рішення про продовження дії повноважень чотирьох керівних посад в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Домовленостей було досягнуто під час засідання міністрів закордонних справ у Північній Македонії.
Наша здатність об’єднатися зараз і досягти консенсусу між усіма 57 державами-учасницями ще раз демонструє важливість і ефективність побудови згоди шляхом переговорів і компромісу заради наших спільних цілей і завдань,
– сказав діючий голова ОБСЄ Османі.
Таким чином ще дев'ять місяців працюватимуть на своїх місцях такі особи, як Генеральний секретар ОБСЄ Шмід, представник з питань свободи ЗМІ Рібейро, Верховний комісара у справах національних меншин Абдрахманова. Також відомо про призначення директора Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Мекаччі до 3 вересня 2024 року.
Також, як планувалося раніше, Мальта розпочне свій термін повноважень голови ОБСЄ з 1 січня 2024 року. Рішення прийняли одностайно всі учасники організації.
Росія та ОБСЄ: останні новини
- Попри ряд проблем, Сєргєй Лавров все ж взяв участь у міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп'є. Наприклад, Болгарія відмовилася пропустити рейс з російськими дипломатами, тому їх довелося летіти через Грецію.
- Ряд українських та закордонних дипломатів відмовилися слухати виступ Лаврова на конференції, вийшовши з залу. Це вивело російського дипломата з себе і він навіть почав навздогін іронічно огризатися.
- Внаслідок шантажу Росії навіть точилися дискусії про виключення країни-терористки з ОБСЄ. Однак, згодом Османі повідомив, що "дискусія вичерпана", оскільки наразі є "юридичний і політичний аргументи" від держав-учасниць.