Керівництво Росії дозволило солдатам вбивати всіх, хто вважає себе українцем, – Україна в ООН

Російська армія чинить геноцид мирних українців. Окупанти катують та ґвалтують мирне населення, розстрілюють цивільних та тероризують цілі міста.

На засіданні Ради безпеки ООН Сергій Кислиця провів паралелі між росіянами та нацистами під час Другої світової війни. Звірства російської армії проти мирних українців шокували увесь світ.

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Росіяни отримали дозвіл вбивати всіх українців

Представник України заявив – Росія проводить політику нацистів та збирається винищити цілий народ.

Російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем,

– повідомив Сергій Кислиця.

Тако він проінформував Раду безпеки про мобільні крематорії у Маріуполі, за допомогою яких росіяни прагнуть приховати свої злочини.

Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації,

– додав Сергій Кислиця.

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