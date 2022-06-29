Звинувачують у загибелі 222 собак: волонтери вимагають звільнити керівницю притулку в Бородянці

Під час окупації росіянами Київщини собаки з бородянського притулку залишалися зачиненими у клітках без догляду та нагляду. Через це понад 200 тварин загинули від спраги та голоду.

Волонтери гуманістичного руху UAnimals виконувачку обов'язків директорка Київської міської лікарні ветмедицини Наталію Мазур. Собаки залишилися напризволяще за її керівництва притулком.

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Зачинені тварини близько місяця були без їжі та води

Жінку звинувачують у тому, що вона покинула собак зачиненими у вольєрах. Там вони залишалися близько місяця без доступу до їжі та води, адже керівництва притулку на місці не було.

Як розповіли зоозахисники, щойно 1 квітня стало відомо про звільнення Бородянки від російських загарбників волонтери змогли потрапити до притулку, аби врятувати тварин.

Вони застали там жахливу картину – з 485 собак, які там мешкали, 222 тварини загинули. Крім того, десятки собак були у вкрай важкому стані – їх лікували у приватних клініках.

Тварини майже місяць були зачинені у вольєрах / Фото UAnimals

Волонтери стверджують, що керівниця притулку Наталія Мазур приїхала до своїх підопічних вже 3 квітня. На той момент волонтери вже встигли вивезти 263 собак, яким вдалося вижити.

Волонтери вимагають покарання

В UAnimals вирішили не залишати цю ситуацію та звернулися за до міжфракційного об'єднання "Гуманна країна" за допомогою. Його представники надіслали колективне звернення до Головного управління національної поліції Києва з вимогою провести розслідування та притягнути винуватців до відповідальності.

25 травня розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні. У червні в КМДА створили комісію, до складу якої входять 8 людей. За підсумками її роботи наприкінці червня мають прийняти рішення про притягнення до відповідальності, а зокрема й звільнення з посади Наталії Мазур, яка продовжує працювати з тваринами.

Ми не повернемо життя тварин, які загинули, але зможемо вберегти інших. Подбаймо про беззахисних разом!

– закликають зоозахисники.

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