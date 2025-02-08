Кеш Патель, який може очолити ФБР, отримував гроші від режисера зі зв'язками в Кремлі, – WP

Кандидат від Дональда Трампа на посаду очільника ФБР Кеш Патель минулого року отримав 25 000 доларів від кінокомпанії, яка належить громадянину Росії Ігорю Лопатьонку. Останній також має зв'язки з Кремлем.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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ФБР може очолити людина, яка отримувала гроші від росіянина

Посилаючись на фінансову звітність Пателя, журналісти пишуть, що у 2024 році кандидат на пост глави ФБР отримав 25 000 доларів від кінокомпанії, яка належить громадянину Росії, який також має громадянство США, та просуває антизахідні погляди, що просуваються Кремлем. Йдеться про зйомки у фільмі, в якому він та інші члени адміністрації Трампа постають жертвами змови.

Так, Патель отримав гроші від Global Tree Pictures, компанії з Лос-Анджелеса, якою керує Ігор Лопатьонок. Цей режисер є автором проєктів з проросійською кампанією впливу. Ба більше, фонд, з якого надійшли гроші, створений російським диктатором Владіміром Путіним.

25 тисяч доларів Патель отримав за участь у зйомках документального фільму, в якому він та інші ветерани першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови, що "зруйнувала життя тих, хто підтримував Дональда Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Серія з 6 частин під назвою "Усі люди президента: Змова проти Трампа" вийшла в ефір у листопаді 2024 року в онлайн-мережі проросійського журналіста Такера Карлсона. В одному з фрагментів Патель пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибокої держави"".

Журналісти додають, що виплата Пателю у звітності вказана як "гонорар".

Деталі, пов'язані з виплатою Пателю, додають питань. Якщо кандидатура Пателя на посаду глави ФБР буде затверджена, то агенцію, відповідальну за захист від російських шпигунських операцій всередині США, очолить людина, яка місяцями раніше брала гроші у ймовірного союзника Кремля,

– наголошують журналісти.

У ЗМІ додали, що російський режисер Ігор Лопатьонок – уродженець України, однак жив у Росії. У 2008 році він переїхав до Лос-Анджелеса. Лопатьонок щонайменше тричі приїжджав до Москви у період з 2012 до 2014 року.

Він також випустив фільм "Різанина на Майдані" та "Відкриваючи Україну", у якому знявся держзрадник Віктор Медведчук. Після початку повномасштабної війни Лопатьонок почав поширювати пропозицію щодо нового проєкту, який би мав "зупинити процес фінансування війни, припинити постачання зброї та наповнення України грошима зі Сполучених Штатів та їх сателітів".