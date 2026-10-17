"Добрий і чудовий": ексречниця Білого дому розхвалила Трампа після звільнення

Колишня речниця Білого дому Кеті Захарія 17 жовтня публічно висловила захоплення президентом США Дональдом Трампом. Вона назвала його добрим одразу після втрати посади через 5 днів роботи.

Свій допис зі словами вдячності посадовиця опублікувала у соціальній мережі Х.

Що написала Захарія після відставки?

Захарія підкреслила, що для неї було великою честю працювати на американського лідера.

У своєму зверненні вона не згадала про причини швидкого звільнення, натомість зосередилася на компліментах.

Президент Трамп – добрий, чудовий, великодушний, уважний, енергійний і працьовитий чоловік,

– написала Захарія.

Вона також додала, що хотіла б, аби більше американців цінували його, адже ніхто не зробить Америку великою так, як він.

Чому речниця втратила посаду?

Напередодні Трамп під час спілкування з журналістами порадив підлеглій подумати над тим, чи дійсно їй потрібна ця робота. Західні медіа раніше звертали увагу на її некомпетентність під час спілкування з пресою. Перший і єдиний брифінг Захарії за трибуною Білого дому тривав лише 15 хвилин, протягом яких вона відповіла на запитання трьох журналістів і достроково покинула залу. Хоча спочатку Білий дім намагався захищати її від критики, вже у п'ятницю президент ухвалив рішення про її відставку.

Нагадаємо, що призначення Кеті Захарії на посаду замість Керолайн Лівітт відбулося на початку жовтня. Проте майже одразу спалахнув скандал: журналісти викрили її на поширенні дописів із теоріями змови та публікацій, де Володимира Путіна зображували як борця проти таємної мережі еліт. Крім того, виникли питання щодо її юридичної освіти, адже вона не мала адвокатської ліцензії в жодному штаті США. Зрештою, її кар'єра на цій посаді завершилася всього через п'ять днів.