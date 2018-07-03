Кеті Холмс не вгадала з розміром декольте: фото

Екс-дружина актора Тома Круза, Кеті Холмс відвідала Тиждень високої моди у Парижі. Для показу Dior жінка обрала незвичну сукню, яка приголомшила оточення.

Кеті Холмс для світського виходу вийшла у розкішній світлій сукні-міді від Dior та чорно-білих туфлях на невисоких підборах.

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Однак, ліф плаття занадто сильно перетиснув груди акторки.



Кеті Холмс / Усі фото – Getty Images

Нагадаємо, Кеті Холмс була одруженою на Томові Крузу з 2006 по 2012 рік, від якого народила доньку Сурі. У Джеймі Фокса є дві доньки – Анналіз Бішоп від Кристін Гранніс і Корінна Фокс.