Кеті Холмс не вгадала з розміром декольте: фото
Екс-дружина актора Тома Круза, Кеті Холмс відвідала Тиждень високої моди у Парижі. Для показу Dior жінка обрала незвичну сукню, яка приголомшила оточення.
Кеті Холмс для світського виходу вийшла у розкішній світлій сукні-міді від Dior та чорно-білих туфлях на невисоких підборах.
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Однак, ліф плаття занадто сильно перетиснув груди акторки.
Кеті Холмс / Усі фото – Getty Images
Нагадаємо, Кеті Холмс була одруженою на Томові Крузу з 2006 по 2012 рік, від якого народила доньку Сурі. У Джеймі Фокса є дві доньки – Анналіз Бішоп від Кристін Гранніс і Корінна Фокс.
Джерело: 24 Канал
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