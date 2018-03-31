Кеті Перрі шокувала прихильників кумедною витівкою: відео

Знаменита американська співачка Кеті Перрі здивувала японських прихильників курйозною витівкою. Зірка запхала до рота 7 курячих нагетсів, не прожувавши їх.

Як відомо, Кеті Перрі перебуває в Японії у рамках свого світового турне. Разом зі співачкою поїхав її зірковий бойфренд – актор Орландо Блум.

Читайте також: Кеті Перрі розповіла прихильникам, як вона називає Орланда Блума: миле відео

Американку запросили на одне із популярних японських шоу Sukkiri. Кеті Перрі ніхто не підбурював до такого незвичного "челенджа". Ведучий навпаки намагався її відмовити від витівки, боячись, що артистка може нашкодити собі. Всі присутні в студії благали Кеті Перрі зупинитись, однак вона не припинила запихати до рота нагетси, поки їх кількість не сягнула 7.

Я просто їх обожнюю,

– прокоментувала витівку Кеті Перрі.

Одразу після "челенджу" зірка позбулась від нагетсів. Кеті Перрі дали воду, яку вона залюбки випила.

Дивіться курйозне відео з шоу за участю Кеті Перрі: