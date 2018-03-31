15:08
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кеті Перрі шокувала прихильників кумедною витівкою: відео

321 Читать новость на русском
Кеті Перрі
Кеті Перрі

Знаменита американська співачка Кеті Перрі здивувала японських прихильників курйозною витівкою. Зірка запхала до рота 7 курячих нагетсів, не прожувавши їх.

Як відомо, Кеті Перрі перебуває в Японії у рамках свого світового турне. Разом зі співачкою поїхав її зірковий бойфренд – актор Орландо Блум.

Читайте також: Кеті Перрі розповіла прихильникам, як вона називає Орланда Блума: миле відео

Американку запросили на одне із популярних японських шоу Sukkiri. Кеті Перрі ніхто не підбурював до такого незвичного "челенджа". Ведучий навпаки намагався її відмовити від витівки, боячись, що артистка може нашкодити собі. Всі присутні в студії благали Кеті Перрі зупинитись, однак вона не припинила запихати до рота нагетси, поки їх кількість не сягнула 7.

Я просто їх обожнюю,
– прокоментувала витівку Кеті Перрі.

Одразу після "челенджу" зірка позбулась від нагетсів. Кеті Перрі дали воду, яку вона залюбки випила.

Дивіться курйозне відео з шоу за участю Кеті Перрі:

Теги: LifeStyle Музика Японія Кеті Перрі
Джерело: dailymail.co.uk
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
сьогодні, 14:00 Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
Христина Бердинських 558
Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
сьогодні, 13:00 Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
Олена Булан 136
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 11:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
2035
История о том, как легко умереть в Луганске
сьогодні, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 1299
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
4833
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук