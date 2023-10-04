Відставка Маккарті у США: Палата представників призначила тимчасового спікера

Палата представників США 3 жовтня відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Наразі вже відомо ім'я людини, яка тимчасово очолить нижню палату Сполучених Штатів.

Цю посаду певний час обійматиме Патрік МакГенрі. Це стало можливим відповідно до закону, ухваленого після терактів 11 вересня 2001 року, що діє в разі звільнення посади спікера.

До теми Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку

Палата представників призначила тимчасового спікера

Наразі тимчасовим спікером Палати представників США став Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який був наближеною особою до колишнього спікера Кевіна Маккарті. Водночас експерти, добре обізнані з тонкощами протоколів Палати представників, визнали, що повноваження МакГенрі будуть значно обмежені, зокрема, він лише скличе збори з метою обрання нового спікера.

Водночас пошук нового спікера буде для американських політиків дуже складним завданням. Адже Демократична партія не має більшості в Палаті представників, тому і не може претендувати на обрання своєї людини на цю посаду.

Однак група трампістів-республіканців, яка включає декілька десятків конгресменів, може заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. Варто нагадати, щоб обрати Маккарті спікером знадобилося 15 спроб через значний опір трампістів.

Зокрема, Маккарті зіткнувся зі значною опозицією з боку ультраправих фракцій, завзятих прихильників Трампа, які відмовилися підтримати його кандидатуру. Проте врешті-решт було досягнуто компромісу, в якому Маккарті вдалося досягти угоди з трампістами. У рамках цієї угоди правила були змінені, щоб дозволити будь-якому конгресмену порушувати питання про відставку спікера, як пізніше використав представник трампістів – Гетц.

Маккарті відправили у відставку як спікера Палати Представників