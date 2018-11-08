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      Кейт Хадсон засвітила струнку фігуру після пологів: фото

      437 Читать новость на русском
      Кейт Хадсон
      Кейт Хадсон / Getty images

      Голлівудська акторка Кейт Хадсон вперше після пологів прийшла на світський захід. Зірка виглядала чудово, приголомшивши всіх стрункою фігурою.

      Як відомо, 2 жовтня Кейт Хадсон втретє стала мамою. Акторка народила доньку, яку спільно з коханим Денні Фудзікавою назвала Ронні Роуз. 

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      Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

       

      З часу пологів Кейт Хадсон минуло всього більше місяця, а зірка вже може похизуватись стрункою фігурою. Це вона довела під час першого публічного виходу після появи на світ Ронні Роуз. Акторка взяла участь у заході дизайнера Майкла Корса, присвяченому Всесвітній продовольчій програмі ООН.

      Для світської події Кейт Хадсон обрала чорну міні-сукню з синіми квітами та ремінцем. Вбрання підкреслило струнку талію зірки та ноги. До сукні Кейт підібрала бежеві туфлі-човники на підборах. Акторка підкреслила свою природну красу легким макіяжем та розпустила волосся. 


      Кейт Хадсон на світському заході / Getty Images


      Акторка Кейт Хадсон / Getty Images


      Кейт Хадсон на заході дизайнера Майкла Корса / Getty Images

      Хто така Кейт Хадсон?Популярна американська акторка, відома ролями у фільмах "Війна наречених", "Нестерпні леді", "Модна матуся", "Золото дурнів", "Як позбутися хлопця за 10 днів". В 2000 році Кейт Хадсон вперше вийшла заміж за Кріса Робінсона, однак у 2007 році їхній шлюб розпався. Згодом акторка мала стосунки з солістом гурту Muse Меттью Белламі. Від двох чоловіків Кейт Хадсон має синів.

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові мами
      Джерело: 24 Канал
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