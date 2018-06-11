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Кейт Міддлтон одягнула трендову сукню в смужку на кінному поло: чарівні фото

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Кейт Міддлтон на Maserati Royal Charity Polo Trophy
Кейт Міддлтон на Maserati Royal Charity Polo Trophy / www.dailymail.co.uk

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, а також її діти принц Джордж і принцеса Шарлотта відвідали кінне поло Maserati Royal Charity Polo Trophy у Лондоні, в якому брав участь принц Вільям.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

На наступний день після урочистого параду Trooping the Colour в честь дня народження королеви Єлизаветти II, подружжя Кейт і Вільяма відправилось відпочивати на кінне поло. В той час як герцог Кембриджський брав участь в грі, Кейт з дітьми розважалась на газоні та підтримувала свого чоловіка.

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Принц Вільям на кінному поло 10 червня

Для нового ніжного образу Кейт обрала трендову літню сукню блакитного кольору у білу смужку. Плаття підкреслював пояс, а зручні солом’яні босоніжки, які також є популярними цього сезону, і сонячні окуляри чудово пасували чарівній Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Кейт Міддлтон з дітьми на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Кейт Міддлтон з дітьми на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Кейт Міддлтон з дітьми на Maserati Royal Charity Polo Trophy

Її донька принцеса Шарлотта теж привернула неабияку увагу преси. ЗМІ відзначають, що 3-річна дівчинка має помітну харизму і красу, яка дуже виділяється на фоні інших внуків королеви Єлизавети II. Донька Кейт одягнула ніжно-рожеву сукню, а 4-річний принц Джордж – традиційні шорти бежевого кольору і синє поло.

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Принцеса Шарлотта з мамою Кейт на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцеса Шарлотта і принц Джордж з мамою Кейт на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцеса Шарлотта і принц Джордж з мамою Кейт на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцеса Шарлотта на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцеса Шарлотта на Maserati Royal Charity Polo Trophy

Сім’я з іншими королівськими родичами розважалась на газоні, грала ігри та просто весело провидила час разом.


Королівська сім'я на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принц Джордж і принцеса Шарлотта на Maserati Royal Charity Polo Trophy

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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