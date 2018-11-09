Кейт Міддлтон вийшла на публіку у сукні із сміливим декольте: фото

Принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон відвідали щорічну церемонію нагородження Тusk Conservation Awards. На світському заході герцог та герцогиня Кембриджські вручили нагороди людям, які зробили значний внесок для збереження природи Африки і захисту тварин.

Для урочистої церемонії нагородження 36-річна Кейт обрала елегантний образ: бірюзову вечірню сукню з мереживною обробкою. Герцогиня доповнила look коштовностями, серед яких буда і каблучка принцеси Діани. Принц Вільям традиційно був у смокінгу та білій сорочці.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям

Також усі звернули увагу на декольте сукні Міддлтон – зазвичай вона обирає стриманіші образи, але цього разу вирішила зробити сміливий акцент.

Кейт Міддлтон дозволила собі глибоке декольте