Кейт Міддлтон вразила елегантним образом на офіційному заході: фото

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вкотре зачарувала світ новим виходом. Так, вагітна дружина британського принца Вільяма з'явилась на відкритті нової штаб-квартири благодійної організації Place2Be, чим неабияк потішила громадськість.

Для світської події Кейт Міддлтон обрала сукню, яку вже раніше одягала на зустріч з норвезькими високопосадовцями в Осло. Однак це аж ніяк не вплинуло на чарівний образ герцогині Кембриджської.

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В елегантній сукні від популярного та доступного бренду Seraphine, який спеціалізується на одязі для вагітних, Кейт Міддлтон виглядала розкішно. Вбрання синього кольору мило підкреслило стан герцогині. Легке мереживо, яке прикрашало верх сукні, додало легкості та витонченості образу. Дружина принца Вільяма доповнила "лук" чорними туфлями на підборах та клатчем.

Відомо, що в рамках заходу Кейт Міддлтон обговорила питання надання психічної допомоги дітям. Герцогиня Кембриджська зустрілась з консультантами благодійної організації Place2Be, викладачами та керівниками шкіл в Лондоні, які брали участь у програмі з питань психічного здоров'я.



Кейт Міддлтон на відкритті штабу організації Place2Be

Pupils from @AlbionPrimary are kicking things off in our replica Place2Be Room by thinking, talking & making art about what makes a good friend with their Place2Be Counsellor #Place2BeOpening pic.twitter.com/i4FfKNdoBu — Place2Be (@Place2Be) 7 березня 2018 р.



Кейт Міддлтон у Лондоні