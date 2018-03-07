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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кейт Міддлтон вразила елегантним образом на офіційному заході: фото

3884 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / dailymail.co.uk

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вкотре зачарувала світ новим виходом. Так, вагітна дружина британського принца Вільяма з'явилась на відкритті нової штаб-квартири благодійної організації Place2Be, чим неабияк потішила громадськість.

Для світської події Кейт Міддлтон обрала сукню, яку вже раніше одягала на зустріч з норвезькими високопосадовцями в Осло. Однак це аж ніяк не вплинуло на чарівний образ герцогині Кембриджської.

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В елегантній сукні від популярного та доступного бренду Seraphine, який спеціалізується на одязі для вагітних, Кейт Міддлтон виглядала розкішно. Вбрання синього кольору мило підкреслило стан герцогині. Легке мереживо, яке прикрашало верх сукні, додало легкості та витонченості образу. Дружина принца Вільяма доповнила "лук" чорними туфлями на підборах та клатчем.

Відомо, що в рамках заходу Кейт Міддлтон обговорила питання надання психічної допомоги дітям. Герцогиня Кембриджська зустрілась з консультантами благодійної організації Place2Be, викладачами та керівниками шкіл в Лондоні, які брали участь у програмі з питань психічного здоров'я.


Кейт Міддлтон на відкритті штабу організації Place2Be


Кейт Міддлтон у Лондоні

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я благочинність Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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