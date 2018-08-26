Кейт Міддлтон завітала до церкви в чарівному осінньому образі: фото

Герцогиня Кембриджська разом з королевою Єлизаветою II приєднались до вірян на ранкову службу в церкву. Для неофіційного виходу Кейт Міддлтон і королева обрали чарівні осінні наряди.

Про це повідомила у своєму Twitter журналістка видання The Sun, яка слідкує за подіями королівської сім’ї.

Як стало відомо, наразі Кейт Міддлтон разом із сім’єю відпочиває в заміській резиденції королеви в Балтіморі. Вже сьогодні ввечері до них повинні приєднатись принц Гаррі і Меган Маркл.

Читайте також: Кейт Міддлтон та принц Вільям розійшлися: причина

З самого ранку дружина принца Вільяма та Єлизавета II в броньованому лімузині відправились на святкову літургію. На нових фотографіях можна побачити, що жінки були в піднесеному настрої. Для образу Кейт обрала елегантне пальто з сірого твіду з круглим коміром, яке дуже нагадувало стиль початку ХХ століття, а також модний чорний капелюшок.



Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II



Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II

Єлизавета II у свою чергу обрала яскравий костюм блакитного кольору, прикраси та невеличкий капелюх. На службі також був присутній чоловік Кейт принц Вільям, а от чоловік королеви принц Філіп був відсутнім.