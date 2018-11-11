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      Кейт Міддлтон зронила сльозу: британські монархи на службі з нагоди Дня пам'яті

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      Герцогиня Корнуольська, Єлизавета II і Кейт Міддлтон
      Герцогиня Корнуольська, Єлизавета II і Кейт Міддлтон / GettyImages

      Щорічно 11 листопада в країнах Співдружності націй відзначається День пам'яті. Члени королівської родини також вшановують пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах і зустрічаються з високопосадовцями. Кейт Міддлтон, Меган Маркл, королева Єлизавета II, герцогиня Корнуольська і дружина президента Німеччини Ельке Бюденбердер відвідали Національний парад у Лондоні.

      Британські монархи спостерігали за національним парадом з балкона Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє видання People.

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      У всіх представників королівської сім'ї на грудях видно брошки у вигляді червоного маку як символ пам'яті жертв Першої світової війни. Ніхто з монархів не знехтував дрес-кодом, тому одяг був лише у чорному кольорі. 

      Відомо, що пальто герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон було від популярного бренду Alexander McQueenі зшито на замовлення. Дружина принца Вільяма ледь стримувала емоції під час офіційного заходу.

       

      Меган Маркл також продемонструвала стриманий образ у чорному пальто з капелюхом у тон. Герцогиня акуратно зібрала своє волосся і доповнила образ насиченим макіяжем з акцентом на очі.

      меган маркл
      Меган Маркл / Getty Images

       

      Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Меган Маркл Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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