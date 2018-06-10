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Кейт Мосс розкритикували за целюліт: фото

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Кейт Мосс
Кейт Мосс / GettyImages

Знамениту британську модель Кейт Мосс "хейтери" розкритикували за целюліт на ногах, коли жінка одягла екстремально короткий комбінезон від Saint Laurent.

Про це повідомляє ProBomond.

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44-річна Кейт Мосс часто одягає міні для виходів. Проте напередодні не всі оцінили зовнішність моделі, коли вона прямувала на показ чоловічої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2019.

Багато з користувачів розкритикували коротку довжину комбінезона, через те, що видно целюліт. Крім того, дехто з "хейтерів" ще й проїхався по нібито "обвислому декольте" блондинки.

кейт мосс

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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