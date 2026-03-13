Він переселенець із Великого Бурлука, що на Куп'янщині. Про це розповіли у ДСНС України.
Що відомо про трагедію?
На тонку весняну кригу місцевого штучного озера вийшла група з 6 дітей. На жаль, лід не витримав, і вони опинилися у крижаній пастці
Сергій Соратокін почув крики про допомогу, тому одразу кинувся туди.
Я визирнув у вікно і побачив, що діти борсаються, дівчинка кричить, що двоє вже пішли під воду. Зрозумів – треба діяти негайно,
– пригадав чоловік.
Він голими руками почав ламати лід. Спочатку вдалося витягнути найменшу дівчинку, потім – двох хлопців, які трималися один за одного.
Вже перебуваючи на межі фізичного виснаження, Сергій кинувся у воду і вчетверте, щоб витягнути з води ще одну дівчинку, яка вже втрачала свідомість.
Після цього рятівник знепритомнів від сильного переохолодження.
Обережно, чутливі кадри! Як переселенець рятував дітей: дивіться відео
На жаль, дива не сталося для всіх: попри зусилля рятувальників та водолазів, двоє хлопців – 10 та 17 років – загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих!
– написали у ДСНС.
Там також подякували Сергію Соратокіну за неймовірну мужність і небайдужість, яка врятувала життя чотирьох дітей.
Зверніть увагу! Весняний лід підступний, крихкий і не прощає помилок. Він є смертельною небезпекою! Рятувальники закликають батьків розмовляти про це з дітьми і не залишати їх без нагляду біля водойм.
