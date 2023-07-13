Українські хакери отримали таємні документи однієї з бригад окупантів

Українські хакери з групи "Кібер Спротив" 13 липня оприлюднили таємні документи однієї з військових бригад армії країни-агресорки. Це російське військове формування воювало під Бахмутом та у Харківській області.

Хакери стверджують, що ці документи допоможуть притягнути російських військових до відповідальності за воєнні злочини. "Кібер Спротив" також передасть ці документи у відповідні українські органи.

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Хакери оприлюднили таємні документи росіян

У хакерській групі зауважили, що ці таємні службові документи стосуються російської 72 окремої мотострілецької бригади. Це військове формування безпосередньо бере участь у війні Росії проти України.

У цих опублікованих документах наведені імена, посади та звання тисяч російських військовослужбовців. Крім цього, там також міститься інформація про час і порядок їх переміщення і перевезення їхньої техніки на територію України.

Всі військові злочинці будуть ідентифіковані й покарані,

– запевнили у "Кібер Спротиві".

У цих файлах також були накази вищого військового керівництва Росії щодо призову на мобілізацію, а також укладання контрактів на проходження військової служби з громадянами країни-агресорки.

Розслідувачі розповіли деталі цих файлів

Розслідувачі з "InformNapalm" зазначили, що ці документи хакери отримали завдяки зламу поштової скриньки одного із російських офіцерів. Так, вони отримали доступ до списків особового складу та інших документів 72 окремої мотострілецької бригади та загону “Шторм”.



Хакери отримали документи росіян / Фото "InformNapalm"

"Ці списки можуть стати надалі чудовим підґрунтям для роботи OSINT-дослідників, тому можете додавати цю вкладку у закладку, або зберегти собі ці списки, якщо у вас вже прокидається бажання бути частиною умовного українського Моссаду", – наголосили розслідувачі.



Списки росіян перевірили розслідувачі / Фото "InformNapalm"

Вони також перевірили ці файли й завантажили їх на сайт, щоб кожен міг використовувати їх у юридичній, дослідницькій чи іншій діяльності.

Раніше хакери отримали дані з пошти російського полковника