"Путін як міг оберігав Москву": політтехнолог назвав наслідки хакерської атаки на "Аерофлот"
- Білоруські хакери атакували IT-інфраструктуру "Аерофлоту", що призвело до скасування десятків рейсів у Росії.
- Цей удар по російських авіалініях є болісним для Росії, оскільки впливає на пасажирські та вантажні перевезення, а також на можливість перекидання військ.
Білоруські хакери 28 липня атакували IT-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот" і, ймовірно, знищили її. Внаслідок цього в Росії скасували десятки рейсів.
Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що цей удар по внутрішніх російських авіалініях є дуже болісним для росіян. Йдеться і про пасажирські, і про вантажні перевезення, а також про неможливість, наприклад, перекинути війська "росгвардії".
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Чи причетний Лукашенко до хакерської атаки?
Загородній наголосив, що це дуже правильні дії, тому що проблеми в цивільній авіації в Росії почалися ще 9 травня 2025 року.
Тоді росіяни, як зауважив він, почали жалітися, що буде, якщо їм перекриють цивільну авіацію. В сукупності це дуже гарна стратегічна мета для України, тому що стали активніше працювати по російській залізниці, по тягових підстанціях, що викликало затримки потягів.
Володимир Путін завжди як міг оберігав Москву, щоб вона не відчувала наслідків війни в Україні. А цей колапс – неприємна несподіванка для москвичів, тому що вони сподівалися, що війна їх омине. Також внаслідок цього будуть величезні збитки,
– підкреслив політтехнолог.
Звичайно ці білоруські хакери, як пояснив він, не від Олександра Лукашенка. Проте є інша сила, яка буде впливати на Білорусь.
Зверніть увагу! Хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що їхня операція тривала близько року. Їм вдалося зламати корпоративну мережу та отримати доступ до історії перельотів і систем контролю за персоналом. Як стверджують хакери, вони повністю скомпрометували та знищили внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлоту".
"Це дуже добре, адже за результатами цієї війни, Білорусь теж має бути звільнена, тому що це єдина країна, яка дає можливість росіянам впливати на політику Європи. І для України ця небезпека з Півночі також має бути усунена", – додав Тарас Загородній.
Крім того, для України, на думку політтехнолога, дуже важливий новий транспортний коридор до країн Балтії з огляду економіки та багатьох інших факторів.
Що відомо про колапс в аеропортах Росії
- Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" 28 липня скасувала та затримала десятки рейсів. Це сталося через хакерську атаку угруповання Silent Crow і "Кіберпартизани BY".
- В "Аерофлоті" повідомили про збій у роботі інформаційних систем, тому "сервіси можуть працювати некоректно".
- Внаслідок цього у московському аеропорту "Шереметьєво" стався значний затор із пасажирів – сотні людей не змогли вилетіти через масові скасування рейсів.