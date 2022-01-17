Кібератака на Україну: в Держспецзв'язку розповіли, чи постраждали дані власників авто

У Держспецзв'язку запевняють, що через масштабну кібератаку на Україну інформація з баз даних Транспортного страхового бюро не постраждала. В установі запевняють, що реєстр відновить роботу найближчим часом.

Фахівці розслідують кібернапад, через який у ніч з 13 на 14 січня в Україні перестали працювати державні сайти. Зокрема, вивчили, чи втрачався доступ до інформресурсів Моторного транспортного страхового бюро України.

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Персональні дані українців у безпеці

Встановили, що через кібератаку втратили низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Водночас у Держспецзв'язку заспокоїли, що реєстр з персональними даними мільйонів українських автовласників залишився у безпеці. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу. Для цього фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру.

Також експерти досліджують інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft. Там повідомляли, що зловмисники використали для атаки на окремі державні інформресурси шкідливе програмне забезпечення, що замасковане під "шифрувальник", але має руйнівний характер.

Протягом 14 січня, у день атаки, дійсно фіксували, що подібне програмне забезпечення було активним. Але фахівці наголошують, що не варто передчасно пов'язувати їх з основною кібератакою.

Що відомо про розслідування кібератаки на Україну

Пресслужба Дії увечері 14 січня розповіла про перші результати розслідування. Очевидно, що відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок. Розслідування проводять Держспецзв'язок, СБУ та Кіберполіція.

СБУ розглядає причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

У Міністерстві цифрової трансформації України попереджали, що Росія може розганяти в інформаційному просторі фейки про нібито злиття особистих даних українців. Все це відбувається у контексті масштабної кібератаки на українські урядові сайти.

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