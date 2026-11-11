Закреслений прапор та російські гасла: хакери зламали ресурси Укрінформу
У середу, 11 листопада, Державне інформаційне агентство "Укрінформ" зазнало ворожої кібератаки на свій сайт та соцмережі. Зловмисники розмістили на головній сторінці перекреслений прапор України та додали проросійські гасла.
Наразі в агентстві працюють над вирішенням проблеми. Про це повідомили сторінки Укрінформу в соцмережах, а також генеральний директор інформагентства Сергій Череватий у коментарі "Українській правді".
Які подробиці кібератаки?
У середу, 11 листопада, сайт та соцмережі Укрінформу опинились під кібератакою. Під час злому на головній сторінці медіа з'явився напис ZELENET, зображення з перекресленим державним прапором та посилання на невідомий телеграм-канал.
Увага! У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями!
Водночас в офіційному акаунті агентства в соцмережі X зловмисники змінили назву профілю та додали в опис проросійські висловлювання.
Ми постійно взаємодіємо з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також із Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та іншими профільними службами для посилення кіберзахисту й протидії ворожим кіберзагрозам,
– повідомили в Укрінформі.
Згодом сайт перевели в режим технічного обслуговування з повідомленням про тимчасові незручності. За словами Сергія Череватого, це вже не перша спроба втручання в роботу інформаційного агентства за останні кілька місяців.
Він також зазначив, що у 2024-2025 роках завдяки допомозі американських партнерів в агентстві встановили нове обладнання. Проте хакери постійно змінюють тактику та залучають технології штучного інтелекту.
Але ворог теж постійно удосконалюється, тому ми намагаємося реагувати якомога швидше,
– зазначив Череватий.
Сайт "Укрінформу" після атаки / Скриншот 24 Каналу
Російські хакери регулярно намагаються атакувати українські ресурси. Зокрема, ввечері 1 листопада зловмисники намагалися посіяти паніку, коли зламали застосунок "Повітряна тривога". Вони розсилали користувачам неправдиві сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку, вуличні бої та удар "Орєшніком".
Згідно з нещодавнім звітом Microsoft, за перші 6 місяців 2026 року Україна піднялася на третю сходинку в світі за частотою ворожих кіберзагроз. Більше атак у вказаний період зазнали лише Сполучені Штати Америки та Ізраїль.