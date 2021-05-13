Кібератаки Росії посилились: у СБУ розповіли про успіхи України у кіберборотьбі

Служба безпеки України зафіксувала зростання кібератак під час посилення концентрації військ Росії на кордонах з Україною. Однак українським кіберзахисникам вдалось протидіяти атакам.

Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Таку інформацію він повідомив під час форуму "Україна 30. Безпека країни" у четвер, 13 травня.

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Досягнення кібербезпеки України

За його словами, за 2021 рік СБУ запобігла понад 600 кібератак і кіберінцидентів. Однак Вітюк наголосив, що на 1 кібератака може спричинити непоправної шкоди.

Він також запевнив, наразі проводиться активна робота в нормативно-правовому руслі, яка дозволить "створити чітку дорожню карту". Зокрема, персоніфікувати відповідальність за такого роду злочини.

Як працює український кіберзахист

У СШАпідтвердили, що відповідальними за кібератаку на мережу Colonial Pipeline є російські хакери DarkSide. Однак росіяни заперечують свою причетність до кібератаки трубопроводу.

Вітюк підкреслив високий рівень взаємодії всіх служб країни у боротьбі з кіберзагрозами. На його думку, Україні вдалося налагодити системну роботу з протидії кіберзагрозам з фінансового та матеріального забезпечення. Також він відзначив, що є належна підготовка кадрів.