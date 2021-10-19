Вимагали гроші у криптовалюті: кіберполіція викрила торговців компроматом на політиків

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, члени якого поширювали у мережі неправдиві новини, що шкодили діловій репутації політиків та посадовців, а за видалення – вимагали гроші.

Встановлено також, що зловмисники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

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Продавали компромат

П'ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів,

– повідомили у поліції.

Новини в основному були про корупційну діяльність "героїв".

До правоохоронців надійшло кілька звернень від потерпілих.

Вимагали криптовалюту

Інформацію поширювали поки особа не просила про видалення новин із сайту. Для зворотного зв'язку зловмисники залишали електронну пошту.

У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці,

– зазначають в НПУ.

Поліція провела обшуки

Встановлено чотирьох потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять 7 обшуків в офісі та оселях членів злочинного угруповання в Чернігівській, Київській областях та у столиці.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Злочинцям може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

Правоохоронці провели обшуки у торговців компроматом на політиків / Фото Нацполіції