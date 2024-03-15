Завадили створити тисячі "Шахедів" й ракет: в СБУ розповіли, як нищили ланцюги поставок в Росію

Фахівці СБУ регулярно працюють над блокування постачання іноземних комплектуючих Росією, які та використовує для створення збої. Завдяки цьому вдалося запобігти випуску тисяч "Шахедів" та крилатих ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він також розповів, скільки хакерських атак Росії вдалося відбити за два роки.

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Кібервійна Росії та України

Як розповів Ілля Вітюк, кіберфахівці системно працюють мають результати у блокуванні поставок комплектуючих для озброєння окупантів.

Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет,

– пояснив Вітюк.

Він додав, що кіберфахівці також беруть участь у знищенні російських систем РЕБ і РЕР на фронті. Окрім цього, вони перехоплюють ворожі безпілотники, які координують ракетні та артилерійські удари по ЗСУ.



Начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ наголосив, що розвідувальна інформація, які здобувають фахівці, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак. За його словами, кібервійна не є чимось абстрактним.

Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби Росії зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих,

– пояснив Вітюк.

За час повномасштабного вторгнення СБУ вдалося відбити майже 10 тисяч кібератак, більшість з яких ліквідували ще на початковій стадії. Атаки окупантів мали різну мету – розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану. Водночас Ілля Вітюк очікує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал.

Кібератаки на Росію