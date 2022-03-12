Кидають, коли тікають, – український воїн "колекціонує" трофеї від окупантів

Окупанти продовжують безжалісно атакувати Україну. Проте після відсічі українських бійців ворог часто залишає на місці бою власну техніку та зброю, яку потім можна "колекціонувати".

Про це розповів один із бійців Нацгвардії, який сам збирає подібні трофеї від окупантів. За його словами, від орків часто можна отримати подібне.

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Що саме "підбирають" за окупантами

Український військовий перерахував, що забрав разом із побратимами у росіян 2 танки Т-72 і Т-80БВМ, бойову броньовану МТ-ЛБ, а також наразі вони розбираються з комплектацією установки С-300, яку знайшли на позиціях.

Ще підібрали дві зенітні установки ЗУ-23-2. Також багато у них відбираємо стрілецької зброї, боєприпасів, які вони кидають, коли тікають. Їхні магазини підходять до нашого автомата,

– додав він.

Нацгвардієць каже, що це певні трофеї після зіткнення з окупантами. "Ми їх зустрічаємо вогнем і мечем", – запевнив боєць.

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