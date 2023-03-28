Українські кінологи з загону "Антарєс" підірвалися на розтяжці, коли шукали загиблих воїнів

Під час пошуку загиблих захисників у Харківській області на розтяжці підірвалися українські кінологи. Йдеться про керівницю пошуково-рятувального загону "Антарєс" з Павлограда, що на Дніпропетровщині, Ларису Борисенко та її напарника Вячеслава Майбороду.

Інформацію про це журналістам підтвердила донька кінологині Марія Борисенко. Наразі постраждалі перебувають в лікарні.

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Марія розповіла, що її мати Лариса Борисенко з напарником Вячеславом Майбородою виїхали на пошук загиблих воїнів. Під час виконання завдання 26 березня вони підірвалися на розтяжці.

У Вячеслава посічені руки, ноги, плече, спина та голова. Чоловіка транспортували до шпиталю Павлограда.

Стан керівниці "Антарєс" важкий. Гендиректор обласної лікарні Сергій Риженко повідомив, що 28 березня кінологиню зняли з апарату штучної вентиляції легень.

З великою крововтратою, в комі була евакуйована до лікарні Мечникова. Госпіталізована в реанімацію. Сьогодні під ранок екстубована (знята з апарата ШВЛ), почала тихенько розмовляти,

– написав гендиректор.

Також він розповів, що Лариса Борисенко разом з 19-річним колегою Вячеславом Майбородою підірвалася на Харківщині. Стан хлопця, за словами Риженка, середньої важкості. Наразі він перебуває у травматології.

Собака кінологині Беша залишилася неушкодженою. Тваринка у шоковому стані.

Що відомо про "Антарєс" Це пошуково-рятувальний загін, що працює на волонтерській основі. Волонтери проводять пошук зниклих безвісти людей (живих та загиблих, людських тіл та останків) з пошуковими собаками. Зокрема, волонтери цього загону брали участь у пошуку людей на завалах



Важливо, що це єдиний пошуково-кінологічний підрозділ, який Генштаб ЗСУ залучає до пошуку загиблих цивільних та військових.



Джерело: Суспільне Це пошуково-рятувальний загін, що працює на волонтерській основі. Волонтери проводять пошук зниклих безвісти людей (живих та загиблих, людських тіл та останків) з пошуковими собаками. Зокрема, волонтери цього загону брали участь у пошуку людей на завалах багатоповерхівки у Дніпрі , куди 14 січня 2023 року влучила російська ракета.Важливо, що це єдиний пошуково-кінологічний підрозділ, який Генштаб ЗСУ залучає до пошуку загиблих цивільних та військових.Джерело: "Антарєс"