Кілька гелікоптерів Мі-8 поповнювали запаси для оборонців "Азовсталі", – Буданов

Відразу декілька українських екіпажів вертольотів Мі-8 здійснювали поповнення запасів для оборонців "Азовсталі". Коли Росія дізналася про допомогу для українських захисників, то посилила протиповітряну оборону.

З 16 вертольотів знищено два Mi-8

Такі деталі розповів голова ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов. Він заявив, що спеціальну операцію щодо постачання допомоги захисникам на "Азовсталі" провела розвідка Міністерства оборони України.

Це важливо Полонених з "Азовсталі" утримують у більш-менш задовільних умовах

Екіпажі українських вертольотів доставляли допомогу в епіцентр бойових дій. Українські вертольоти Mi-8 здійснювали від одного до чотирьох польотів. При цьому їм доводилося долати щільну російську протиповітряну оборону та ворожу авіацію, яка зосереджена на околицях Маріуполя.

За словами Буданова, з 16 вертольотів, які брали участь в операції, два були знищені. Попри це всі постачання відбулися успішно.

Два гелікоптери були збиті під час 5 та 7 вильоту. Ще один вертоліт був знищений, коли прийшов на допомогу одному зі збитих Mi-8. Глава української розвідки не надав дані щодо постраждалих.

Завдяки Mi-8 на "Азовсталь" перекинули ще 72 військових

Глава ГУР МО повідомив, що всього було 7 вильотів. Натомість він не уточнив деталі про те, коли відбулися вильоти. Mi-8 забезпечували військових на "Азовсталі" зброєю, боєприпасами, медикаментами, продовольством і перекинули на завод 72 азовців.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що українській військові неодноразово доставляли в Маріуполя боєприпаси та медикаменти.

Але ці поставки, за його словами, були можливі до розповсюдження інформації про допомогу. Після цього Росія посилила ППО, що ускладнило проведення таких операцій.

Зеленський розповів про героїзм українських пілотів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів. За словами президента, вони робили неможливі речі, адже долетіти до "Азовсталі" майже нереально.

Попри це героїчні українські пілоти таки доставляли допомогу захисникам та захисницям на "Азовсталі". Також вони забирали тіла полеглих українських героїв.

16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських військових.

Українські воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти свої життя. Наших захисників вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

Раніше – командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною: дивітсья відео