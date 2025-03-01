Інтенсивність боїв на фронті за місяць впала: у Міноборони назвали, що почастішало

Кількість бойових зіткнень на фронті впродовж лютого зменшилася порівняно з минулими місяцями. Водночас зафіксували збільшення авіаударів з боку ворога по позиціях українських військових.

Про це в суботу, 1 березня, повідомило Міністерство оборони України, передає 24 Канал. В оборонному відомстві також назвали втрати росіян у живій силі та техніці за минулий місяць на фронті.

Дивіться також Понад 1000 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 1 березня

Яка ситуація на фронті була в лютому

Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом лютого 2025 року на фронті зафіксували 3274 бойових зіткнення. Цей показник набагато менший у порівнянні з січнем 2025-го, коли кількість боєзіткнень сягнула 5087.

Також у лютому російська тактична авіація скинула понад 3522 керовані авіаційні бомби. Ця кількість набагато більша, ніж попереднього місяця. У січні російські загарбники скинули близько 2,4 тисячі КАБів.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж лютого окупанти зазнали суттєвих безповоротних і санітарних втрат живої сили – 26 570 осіб. Наголошують, що така кількість умовно еквівалентна трьом мотострілецьким дивізіям.

За минулий місяць українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога від початку широкомасштабного вторгнення – 3472 одиниці автотранспорту та автоцистерн. Також знищили та уразили:

1415 артсистем противника : їх вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії Росії – 18 стволів);

: їх вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії Росії – 18 стволів); 331 ворожий танк : це умовно 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії Росії – 31 машина);

: це умовно 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії Росії – 31 машина); 596 ворожих бойових броньованих машин: це умовно кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії Росії.

До речі, за даними Deep State, у лютому 2025 року росіяни окупували 192 квадратних кілометри, що свідчить про зниження темпів у півтора раза порівняно з попереднім місяцем. Аналітики наголосили, що активність ворога знизилася, але нікуди не поділася.