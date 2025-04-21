Скільки людей зараз проживають в Україні, зокрема й на окупованих територіях: демограф відповів

Кількість населення в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році скоротилася. Зараз у нашій державі проживають близько 34 мільйони осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова доктора економічних наук, заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна в інтерв'ю "РБК-Україна".

До теми Яка кількість населення в Україні та скільки людей виїхали: останні оцінки Інституту демографії

Скільки людей зараз проживає в Україні

Олександр Гладун зазначив, що, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя, на початок 2022 року в кордонах України 1991 року проживало 42 мільйони осіб. На початок 2025-го – десь 34 мільйони.

Це включно з Кримом, ОРДЛО і захопленими територіями,

– пояснив демограф.

Водночас він зауважив, що зараз інститут розпочав роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригує оцінки щодо кількості населення України.

Гладун підкреслив, що наразі демографічна ситуація в Україні погана, але під час війни вона не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність, і підвищується смертність.

"А ще на демографію впливають шалені міграційні потоки – як всередині країни, так і за кордон", – зазначив науковець.

До слова, раніше Олександр Гладун повідомляв, що на підконтрольній території України наразі проживає близько 29 мільйонів осіб. Водночас він зазначив, що похибка може становити плюс-мінус 1 мільйон людей.