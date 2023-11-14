Яка ситуація з населенням України: в Інституті демографії озвучили невтішний прогноз

Через війну в Україні населення держави значно скоротилось та ситуація може погіршитись через 10 років. На це вплинуло декілька факторів.

Про це в ефірі телемарафону розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова, пише 24 Канал. За її словами населення нашої країни через 10 років буде становити від 26 до 35 мільйонів.

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Що очікувати

Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, – від 26 до 35 мільйонів у кордонах 1991 року,

– заявила вона.

Окрім цього, вона зауважила, що про повернення до показника 45 мільйонів українців не йдеться.

Лібанова каже, що це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, а також про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків.

До того ж демографічна ситуація в нашій країні, як сказала директорка, пов'язана з міграцією, яка нині перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки.

Населення України вже зменшилось

За інформацією Міжнародного валютного фонду, населення України у 2023 році скоротилося до 33,2 мільйона осіб. Незважаючи на це, фонд прогнозує поступове поверння українців з-за кордону вже у 2024 році, проте мовиться не про всіх.

На думку Лібанової, нашій країні не вдасться повернути понад половину мігрантів. Водночас вона вважає, що держава не повинна надавати мігрантам, які покинули Україну через війну, преференції для повернення з-за кордону.

За даними Організації Об'єднаних Націй, наприкінці 2022 року 5,7 мільйонів українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

До слова У країнах ЄС побільшало біженців — за вересень їх кількість збільшилася на 31,9 тисячі осіб

Українці за кордоном