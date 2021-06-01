Злочин і кара: кількість рейсів "Белавіа" зменшилась на 80% після ситуції з літаком Протасевича

Вимушена посадка літака Ryanair у Мінську, з якого зняли Романа Протасевича та Софію Сапегу, неабияк вдарила про білоруській авіації. Так кількість рейсів "Белавіа" з 23 травня зменшилась на 80%.
Замість 21 країни світу літаки авіакомпанії літають лише в 9. Про це повідомили представники "Белавіа".
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У компанії, можливо, скоротять персонал
Також у компанії зазначили, що поки по допомогу до влади не звертались, адже "Белавіа" – акціонерне товариство, яке покладається на власні сили. Серед варіантів розглядають скорочення персоналу, проте не на 50%, як повідомляли у ЗМІ. Рішення про кадрові зміни будуть ухвалювати керівники підрозділів.
Що стосується Росії окремо, то в "доковідний" час авіакомпанія виконувала 140 – 150 рейсів на тиждень, зараз – 13. Іншу статистику через збільшення зайнятості всіх відомств важко надати,
– зазначили в "Белавії".
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Що відомо про припинення авіасполучення з Білоруссю
- 23 травня у Мінську вимушено посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, начебто через загрозу замінування.
- З літака зняли засновника NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Такі дії білоруської влади викликали обурення влади багатьох країн світу.
- Низка держав зупинили авіасполучення з Білоруссю, серед них і Україна.