Злочин і кара: кількість рейсів "Белавіа" зменшилась на 80% після ситуції з літаком Протасевича

Вимушена посадка літака Ryanair у Мінську, з якого зняли Романа Протасевича та Софію Сапегу, неабияк вдарила про білоруській авіації. Так кількість рейсів "Белавіа" з 23 травня зменшилась на 80%.

Замість 21 країни світу літаки авіакомпанії літають лише в 9. Про це повідомили представники "Белавіа".

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У компанії, можливо, скоротять персонал

Також у компанії зазначили, що поки по допомогу до влади не звертались, адже "Белавіа" – акціонерне товариство, яке покладається на власні сили. Серед варіантів розглядають скорочення персоналу, проте не на 50%, як повідомляли у ЗМІ. Рішення про кадрові зміни будуть ухвалювати керівники підрозділів.

Що стосується Росії окремо, то в "доковідний" час авіакомпанія виконувала 140 – 150 рейсів на тиждень, зараз – 13. Іншу статистику через збільшення зайнятості всіх відомств важко надати,

– зазначили в "Белавії".

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