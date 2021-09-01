Кількість стихійних лих у світі значно збільшилась: вчені назвали причину

Щоправда, кількість загиблих унаслідок катаклізмів різко зменшилась. Ймовірно, це тому, що покращились системи попередження.

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За останні десятиліття глобальна температура повітря підвищилась. Через це зросла кількість стихійних лих, пов'язаних з погодою та екстремальними водними явищами.

В організації зазначили, з 1970 по 2019 рік у світі сталося понад 11 тисяч природних лих.