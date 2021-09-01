Кількість стихійних лих у світі значно збільшилась: вчені назвали причину
1 вересня 2021 , 14:47Читать новость на русском
Джерело:BBC
Кількість стихійних лих у світі за 50 років зросла в аж в 5 разів, стверджують у Всесвітній метеорологічній організації. Вчені пояснюють такі явища зміною клімату.
Щоправда, кількість загиблих унаслідок катаклізмів різко зменшилась. Ймовірно, це тому, що покращились системи попередження.
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Скільки стихійних лих сталось за 50 років
За останні десятиліття глобальна температура повітря підвищилась. Через це зросла кількість стихійних лих, пов'язаних з погодою та екстремальними водними явищами.
В організації зазначили, з 1970 по 2019 рік у світі сталося понад 11 тисяч природних лих.
Стихійні лиха у світі: останні новини
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