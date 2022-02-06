Кількість виявлених COVID-хворих в Україні знизилась, але кількість госпіталізованих – ні
Джерело:МОЗ
На вихідних в Україні знижуються темпи тестування на коронавірус. Таким чином за минулу добу, 5 лютого, в Україні зафіксували 27 851 новий випадок COVID-19.
Відомо, що серед нових пацієнтів 2 597 дітей та 431 медпрацівник. Попри невисоку кількість нових хворих, вчора з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби госпіталізували 4 219 людей.
До теми Чому Омікрон протікає легше, походження COVID: новини про коронавірус 5 лютого
На жаль, ще 109 пацієнтів померли. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 6 089 людей.
Такий низький приріст добової захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Вчора, 5 лютого, в країні провели 118 699 тестів на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 66 848 методом ІФА – 4 389 та 47 462 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Тим часом у п'ятницю 4 лютого в країні провели 164 456 тестів. А у четвер 3 лютого, коли в Україні виявили рекордну кількість нових хворих, провели 174 221 тестування на коронавірус.
Ситуація в регіонах
Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Києві (+18), а також у Запорізькій (+13) та Харківській (+10) областях. Тим часом найбільше хворих виявили на Одещині. За нею слідує столиця Хмельницька область.
Добовий приріст нових хворих по країні:
- Місто Київ – 2 298;
- Вінницька область – 613;
- Волинська область – 462;
- Дніпропетровська область – 1 289;
- Донецька область – 1 032;
- Житомирська область – 1 773;
- Закарпатська область – 523;
- Запорізька область – 438;
- Івано-Франківська область – 1 201;
- Київська область – 704;
- Кіровоградська область – 326;
- Луганська область – 318;
- Львівська область – 1 572;
- Миколаївська область – 1 011;
- Одеська область – 2 788;
- Полтавська область – 486;
- Рівненська область – 1 291;
- Сумська область – 1 612;
- Тернопільська область – 1 145;
- Харківська область – 1 897;
- Херсонська область – 797;
- Хмельницька область – 2 070;
- Черкаська область – 583;
- Чернівецька область – 777;
- Чернігівська область – 845.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 6 лютого 2022 року в Україні виявили 4 284 059 хворих на коронавірус. 3 676 068 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 101 277 пацієнтів.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 18 563 140 ПЛР-тестів для виявлення вірусу SARS-CoV-2.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал