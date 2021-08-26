Кількість загиблих американців внаслідок вибухів у Кабулі зросла до 12
Джерело:Fox News
Поблизу аеропорту Кабула прогриміли потужні вибухи. Постраждали багато людей. За офіційною інформацією, мовиться щонайменше про 12 жертв серед військових США.
Таку інформацію в ефірі телеканалу Fox News повідомили американські чиновники. Відомо, що 11 жертв були морськими піхотинцями, а 1 – медиком військово-морських сил.
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Кількість жертв може зрости
У розмові з кореспонденткою у Пентагоні Дженніфер Гріффін посадовці заявили, що число жертв серед військових США, ймовірно, зростатиме. Згодом в американському оборонному відомстві підтвердили, що 15 солдатів зазнали поранень.
Що кажуть у Пентагоні
Раніше у Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про вибух біля одного з входів у термінал аеропорту, а також поблизу готею Baron. Cаме там американці збиралися для порятунку й евакуації. Однак, подробиці пообіцяли оприлюдинити згодом. Держсекретар Ентоні Блінкен напередодні заявив, що в Афганістані все ще можуть перебувати до 1 500 громадян країни.
Вибухи в аеропорту Кабула: основне
- ЗМІ стверджують, що вибухи у столиці Афганістану 26 серпня забрали понад 40 життів. Крім цього, очевидці моторошного інциденту розповіли про щонайменше 150 поранених, яких везли у лікарні.
- Місцеві мешканці показали у соцмережах кадри вибуху, зняті за кілометри від його епіцентру. Видно яскравий спалах, далі чути сильний гуркіт, а потім – у небо здіймається густий дим.
- Видання Politico повідомило, що за кривавим терактом в Афганістані стоять терористи "Ісламської держави". Мовляв, вибух влаштував їхній бойовик у жилеті смертника.