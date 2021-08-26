Кількість загиблих американців внаслідок вибухів у Кабулі зросла до 12

Поблизу аеропорту Кабула прогриміли потужні вибухи. Постраждали багато людей. За офіційною інформацією, мовиться щонайменше про 12 жертв серед військових США.

Таку інформацію в ефірі телеканалу Fox News повідомили американські чиновники. Відомо, що 11 жертв були морськими піхотинцями, а 1 – медиком військово-морських сил.

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Кількість жертв може зрости

У розмові з кореспонденткою у Пентагоні Дженніфер Гріффін посадовці заявили, що число жертв серед військових США, ймовірно, зростатиме. Згодом в американському оборонному відомстві підтвердили, що 15 солдатів зазнали поранень.

Що кажуть у Пентагоні

Раніше у Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про вибух біля одного з входів у термінал аеропорту, а також поблизу готею Baron. Cаме там американці збиралися для порятунку й евакуації. Однак, подробиці пообіцяли оприлюдинити згодом. Держсекретар Ентоні Блінкен напередодні заявив, що в Афганістані все ще можуть перебувати до 1 500 громадян країни.

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