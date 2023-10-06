Кількість загиблих може зрости: на місці удару на Харківщині знайшли ще частини тіла
Джерело:Олег Синєгубов
Унаслідок ракетної атаки по магазину та кафе у селі Гроза на Харківщині загинули 52 людини. Водночас кількість жертв може зрости, оскільки на місці удару знайшли частини тіла.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні, 6 жовтня. За його словам, на місці атаки продовжують працювати відповідні служби.
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На місці влучання ворожої ракети у селі Гроза продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Фахівці розбирають завали, триває ретельний огляд місця. Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація,
– повідомив Синєгубов.
На місце атаки в селі Гроза приносять свічки та квіти / Фото Харківської ОВА
Наразі відомо про 52 загиблих унаслідок удару росіян / Фото Харківської ОВА
На місці продовжують працювати рятувальники / Фото Харківської ОВА
Тіла неможливо опізнати
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що багато тіл, які знаходять рятувальники на місці удару неможливо опізнати без аналізу ДНК.
"Шукаємо та знаходимо рештки тіл загиблих в Грозі. Багатьох неможливо опізнати без аналізу ДНК", – зазначив Сергій Болвінов.
Росія одним ударом вбила пів села
- Російські війська 5 жовтня в обід завдали удару "Іскандером" по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Удар припав по кафе, де проходили поминки за Андрієм Козирем, який загинув на фронті у перші дні війни. Син Денис вирішив перепоховати батька у рідному селі.
- Відомо про 52 загиблих унаслідок терористичного удару. Серед них – син Андрія – Денис та його дружина, а також дідусь та бабуся Дениса і його теща.
- Жодного чинного військового у закладі, де проходили поминки – не було, зібралися місцеві жителі, зокрема, й з дітьми.