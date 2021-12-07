Кількість жертв ДТП під Черніговом продовжує зростати

Кількість жертв моторошної ДТП під Черніговом у вівторок, 7 грудня, зросла до 13 людей. Окрім того, відомо про 7 постраждалих. Їх госпіталізували. Деталей про самопочуття травмованих не розкривають.

Пресслужба ДСНС повідомила, що до розслідування причин трагедії та ліквідації наслідків ДТП залучили 113 людей та 45 одиниць техніки.

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Вантажівка врізалася у маршрутку

Моторошна ДТП сталася на Н-27 Чернігів – Грем'яч близько 07:55. Вантажівка влетіла у маршрутку й буквально зім'яла її.

Щоб врятувати постраждалих та вивільнити тіла загиблих із салону, довелося залучати рятувальників. На оприлюднених кадрах видно, що речі пасажирів розкидало по дорозі.

Причини ДТП наразі встановлюють. Деталей не розкривають. Обидва транспортні засоби – у жахливому стані: вантажівка фактично розвалилася, а перед маршрутки – майже повністю зруйнований.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі.

Кількість загиблих зростає

Спершу повідомили, що внаслідок ДТП загинули 10 людей.

Тоді мовилося, що більшість постраждалих госпіталізували до найближчих медзакладів.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.

Допис ДСНС:

Внаслідок ДТП поблизу с. Брусилів, #Чернігівської області, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, попередньо загинуло 13 осіб та 7 людей травмовано, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 осіб та 13 одиниць техніки.