Кількість жертв на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла до 13 осіб

Ситуація на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном 30 квітня стабілізувалася. Водночас кількість жертв за ніч збільшилася до 13 осіб.

ЗМІ Таджикистану повідомляли, що близько 3 години ночі в Очі-Калача відновилися перестрілки. Обстріли нібито почав Киргизстан.

Актуально Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню

Водночас у Киргизстані казали, що конфлікт провокує армія ворога, встановлюючи на захоплених територіях свої прапори.

Таджикистанські військові встановлюють свої прапори: відео

Ситуація стабілізувалася

Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що наразі немає потреби відправляти добровольців у прикордонні райони.

Країни домовилися створити робочу групу для деескалації конфлікту на кордоні. Наразі сторони вирішили:

припинити бойові дії у прикордонних районах;

відвести війська і техніку;

продовжити перемовини для стабілізації ситуації.

Що відомо про постраждалих

За даними МОЗ Киргизстану, станом на 07:50 30 квітня кількість загиблих становить 13 осіб. Відомо, що серед жертви є 12-річна дівчинка та військовий.

Водночас постраждали під час конфлікту 134 людини. 25 з них доставили з Баткену у Бішкек. Там їх госпіталізували у столичні лікарні.

Стан двох людей – важкий. Решта постраждалих перебувають у середньому стані важкості.

Деталі конфлікту на кордоні