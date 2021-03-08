Кількість жертв на протестах у М'янмі перевищила півсотні

На протестах у М'янмі загинуло щонайменше 50 людей. Останні 2 жертви померли внаслідок вогнепальних поранень.

Під час протесту 7 березня поліція застосувала світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Після цього по людях стріляли з будівель.

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Що відомо про жертв

У мережі поширили відео, на якому було видно, як посеред вулиці у місті М'їчина лежать двоє мертвих чоловіків.

Один зі свідків, який допомагав переносити тіла загиблих, розповів, що чоловіки загинули внаслідок пострілів у голову. Крім того, під час обстрілів ще 3 людей отримали поранення.

Не по-людськи вбивати беззбройних цивільних. Ми маємо право на мирний протест,

– заявив очевидець.

За його словами, неясно, хто саме стріляв у протестувальників, адже їхніми супротивниками є і поліція, і військові.

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