Кількість жертв на протестах у М'янмі перевищила півсотні

На протестах у М'янмі загинуло щонайменше 50 людей. Останні 2 жертви померли внаслідок вогнепальних поранень.
Джерело:Swissinfo
Під час протесту 7 березня поліція застосувала світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Після цього по людях стріляли з будівель.
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Що відомо про жертв
У мережі поширили відео, на якому було видно, як посеред вулиці у місті М'їчина лежать двоє мертвих чоловіків.
Один зі свідків, який допомагав переносити тіла загиблих, розповів, що чоловіки загинули внаслідок пострілів у голову. Крім того, під час обстрілів ще 3 людей отримали поранення.
Не по-людськи вбивати беззбройних цивільних. Ми маємо право на мирний протест,
– заявив очевидець.
За його словами, неясно, хто саме стріляв у протестувальників, адже їхніми супротивниками є і поліція, і військові.
Ситуація у М'янмі: головне
- 1 лютого в країні трапився переворот – військові захопили президента і чиновників.
- Люди виступають проти таких дій військових, тому в країні спалахнули протести.
- У М'янмі вже заборонили фейсбук та інстаграм. Військові сподівалися, що так вони завадять людям домовлятися про нові протести.
- Однак населення і далі виходило на вулиці. Протестувальників розганяли з особливою жорстокістю. Військові використовували проти цивільних зброю.