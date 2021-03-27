"Загиблі" опритомніли: кількість жертв в результаті зіткнення поїздів в Єгипті скоротилася

Кількість жертв внаслідок зіткнення потягів у Єгипті 26 березня зменшилася до 19 людей. Спершу місцеві ЗМІ повідомляли про 32 загиблих.

Наразі також відомо про 185 постраждалих. З них 90 вже виписали з лікарень.

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Початкові дані про загиблих збирали зі слів родичів, які не могли вийти на зв'язок зі своїми рідними пасажирами.

Однак згодом багато постраждалих прийшли до тями і сповістили про це близьких.

Остаточну цифру загиблих – 19 людей – озвучили на основі даних з місцевих лікарень та моргів.

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