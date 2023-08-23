Рятувальна операція у Ромнах завершена: кількість загиблих зросла

Росія продовжує воювати проти мирного населення. Стало відомо, що кількість загиблих та поранених внаслідок російського удару по школі в Ромнах збільшилась.

Росія 23 серпня цинічно обстріляла Ромни Сумської області. Кількість жертв від атаки на заклад освіти зросла до чотирьох.

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Пошукова операція закінчилась

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок російського удару по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох. Також він зазначив, що станом на 14:16 рятувально-пошукова операція завершена.

З-під завалів працівники рятувальної служби деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Завали теж повністю розібрали.

Також поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад,

— написав Клименко.

Міністр внутрішніх справ також зазначив, що люди під час тривоги не спустилися в укриття, тобто знехтували елементарними правила безпеки.

Він наголосив, що Росія – підступний ворог, тому задля збереження власного життя потрібно реагувати на повітряні тривоги, адже ціллю окупантів може стати будь-який цивільний об'єкт. Після оголошення про повітряну загрозу потрібно пройти до сховища або хоча б скористатися правилом двох стін.

Слідування простим правила у складних ситуаціях може суттєво допомогти та навіть зберегти життя.

"Знищувати мирні міста та тероризувати цивільне населення – варварська традиція російських окупантів" – зазначив Клименко у своєму пості.

Удар по школі в Ромнах: основне