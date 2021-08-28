Кількість жертв вибухів у Казахстані перевалила за десяток

Нещодавно на військовому складі у Казахстані прогриміли кілька потужних вибухів. Станом на 28 серпня кількість жертв становить 12 осіб.

Що відомо про загиблих

Нові тіла рятувальники знайшли під час гасіння пожежі. Інформацію про них наразі встановлюють.

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Знайдені працівники загинули під час ліквідації наслідків вибуху,

– розповіли у міністерстві з надзвичайних ситуацій.

Також відомо, що травм зазнали 50 рятувальників. Загалом постраждали 98 осіб.

Пошуки зниклих тривають.

Серед жертв є військові

Раніше встановили особи 4 загиблих. Ними виявилися:

40-річний сержант Марат Мешінбай;

40-річний єфрейтор Руслан Жанболатов;

службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв;

військовий прокурор Південного регіону полковник юстиції Арман Капезов.

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