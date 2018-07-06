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Кількість спалахів хвороб у дитячих таборах зросла у 5 разів, – екс-чиновник

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Кількість спалахів підвищився до 200 за рік
Кількість спалахів підвищився до 200 за рік / 24 канал

Середній показник спалахів інфекційних і паразитарних захворювань у дитячих таборах не перевищував 30-40 спалахів на рік. Але за останні 3 роки показник перевалив за позначку 200 спалахів на рік, повідомляє екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.

Ці дані він озвучив на прес-конференції в агенції "Голос.ua".

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На його думку, сьогодні в державі відсутній орган, який мав би законні повноваження і функції проводити епідеміологічні розслідування і встановлювати причини того чи іншого спалаху. МОЗ досі не затвердило порядок епідеміологічного розслідування. Він вважає, що де-юре є кримінальна відповідальність за порушення санітарних норм і правил, але де-факто жодного вироку за відповідною статтею ще не було.

Банальний контроль і перевірки закладів харчування – це тільки корупціогенний фактор, він не має належної результативності. Тому треба змінювати підхід – впроваджувати відповідну оцінку ризиків і покарання,
  – констатував екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

На його думку, єдиний механізм, який може впливати на ситуацію – це економічне покарання. Себто, особа, яка призвела до отруєння людей, має компенсувати матеріальну і моральну шкоду.

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"У Європейських країнах, чи в США люди відсуджують мільйонні збитки для свого здоров'я, а в Україні схожих прецедентів за всі роки незалежності було не більше 2-3. Останній – у Бердянську, де відсудили 25 тисяч гривень за нанесену шкоду. Судді певно розжалобило серце, бо потерпіла була вагітна. Це просто смішно", – додав Протас.

Теги: Новини України Діти Здоров'я отруєння
Джерело: 24 канал
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