У кількох місцях Херсона – черги: російські "сімки" продають за рублі та за паспортом

Загарбники вирішили скористатись ситуацією із проблемами зв'язку в тимчасово окупованій Херсонській області. Так вони вирішили "впарювати" місцевим російські "сімки" в обмін на рублі та особисті дані.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він повідомив, що в місті окупанти розпочали продаж SIM-карт російських операторів.

До слова У Херсоні та області зник зв'язок

Вимагають особисті дані

За його словами, за такі "сімки" російські окупанти вимагають показати паспорт. Водночас фотографують його та вносять персональні дані херсонців у якісь свої бази.

Ситуація справді неприємна, у кількох місцях Херсона – черги. Тобто сотні людей зараз намагаються отримати можливість зв'язку з рідними та близькими з не дуже приємними перспективами для себе,

– заявив активіст.

Дані заносять в бази

Крім того, активіст додав, що на один паспорт російські окупанти видають до 5 "сімок". Водночас тим, кому ще немає 18 років – їх просто не продають.

Крім того, загарбники вимагають у місцевих жителів, аби вони платили за ці "сімки" російськими рублями. Також активіст наголосив, що наразі невідомо, що така SIM-карта даватиме. До прикладу, чи буде на ній мобільний інтернет. Також поки не зрозуміло, як її поповнювати.

Якби не зник зв'язок

Як зазначив Молчанов, якщо зв'язок на тимчасово окупованій Херсонщині не вдасться налагодити, то значна частина місцевих жителів таки буде змушена придбати SIM-карти російських операторів. Не зважаючи на те, які вони дають можливості та якими особистими даними доведеться заплатити.

Якби не зник зв'язок, то навряд чи хтось би купляв ці картки,

– наголосив Молчанов.

Окупанти продовжують поширювати фейки

За словами активіста, зараз окупанти розповсюджують інформацію, що зникнення мобільного зв'язку – це справа рук України. Мовляв, так держава нібито відмовилась від херсонців.

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Водночас росіяни самі ж паралельно розповсюджують повідомлення про те, що цього разу зникнення зв'язку – це вже назавжди. А також, що вони більше не дозволять Україні відновлювати його.

Молчанов розповів про продаж російських "сімок" в окупованому Херсоні: дивіться відео



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